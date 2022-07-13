Программа передач Домашний на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»
13:15 Порча. Милый мой
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Горечь обиды
15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Милый мой
23:45 Знахарка
00:15 Верну любимого. Горечь обиды
00:50 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»
01:40 От ненависти до любви. 5-я и 6-я серии
03:20 Тест на отцовство
В телепрограмме возможны изменения.