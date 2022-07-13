Программа передач Домашний на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



13.07.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»

13:15 Порча. Милый мой

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Горечь обиды

15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Милый мой

23:45 Знахарка

00:15 Верну любимого. Горечь обиды

00:50 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»

01:40 От ненависти до любви. 5-я и 6-я серии

03:20 Тест на отцовство



В телепрограмме возможны изменения.