Программа передач ТНТ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 12-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 338-я - 345 серии
13:00 СашаТаня. 97-я - 106-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 244-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 15-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 16-я серия
21:00 Гусар. 5-я серия
21:30 Гусар. 6-я серия
22:00 Двенадцать друзей Оушена
00:25 Мисс Конгениальность
02:15 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия
03:05 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия
03:50 Comedy Баттл. 4-я серия
04:40 Открытый микрофон. 111-я серия
В программе передач возможны изменения.