Программа передач ТНТ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



13.07.2022



04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 12-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 338-я - 345 серии

13:00 СашаТаня. 97-я - 106-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 244-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 15-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 16-я серия

21:00 Гусар. 5-я серия

21:30 Гусар. 6-я серия

22:00 Двенадцать друзей Оушена

00:25 Мисс Конгениальность

02:15 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия

03:05 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия

03:50 Comedy Баттл. 4-я серия

04:40 Открытый микрофон. 111-я серия



В программе передач возможны изменения.