Программа передач СТС на 13 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



13.07.2022



04:55 Воронины. Сезон 14. 16-я серия

05:20 Воронины. Сезон 14. 17-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 52-я серия

06:05 Три кота. Кулинарное шоу

06:10 Три кота. Закон экономии

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:05 Жена олигарха. Сезон 1. 14-я серия

09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 15-я серия

10:00 Солт

12:00 Кухня. Сезон 4. 5-я - 19-я серии

20:00 Медальон

21:45 Смокинг

23:45 Третий лишний-2

01:55 Днюха!

03:25 Воронины. Сезон 14. 15-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.