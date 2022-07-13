Программа передач СТС на 13 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:55 Воронины. Сезон 14. 16-я серия
05:20 Воронины. Сезон 14. 17-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 52-я серия
06:05 Три кота. Кулинарное шоу
06:10 Три кота. Закон экономии
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:05 Жена олигарха. Сезон 1. 14-я серия
09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 15-я серия
10:00 Солт
12:00 Кухня. Сезон 4. 5-я - 19-я серии
20:00 Медальон
21:45 Смокинг
23:45 Третий лишний-2
01:55 Днюха!
03:25 Воронины. Сезон 14. 15-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.