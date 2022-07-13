Программа передач Матч ТВ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Спорт высоких технологий
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка. Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
19:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
19:55 Новости
20:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Португалия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова
03:50 РПЛ. Лицом к лицу
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.