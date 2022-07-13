Программа передач канала Звезда на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



13.07.2022



03:45 Светлый путь

05:25 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Найти и обезвредить

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Сражение за Москву

19:40 Секретные материалы. В логово зверя. Последний поход

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Криминальный отдел

00:20 Тревожный месяц вересень

01:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

04:40 Офицеры



В программе передач возможны изменения.