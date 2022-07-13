Программа передач канала Звезда на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
13.07.2022
03:45 Светлый путь
05:25 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Найти и обезвредить
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Сражение за Москву
19:40 Секретные материалы. В логово зверя. Последний поход
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Криминальный отдел
00:20 Тревожный месяц вересень
01:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
04:40 Офицеры
В программе передач возможны изменения.