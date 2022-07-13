Программа передач Золотая коллекция на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



13.07.2022



05:00 Жених с того света

05:45 Кин-дза-дза!

08:00 Про бегемота, который боялся прививок

08:25 38 попугаев. Привет мартышке

08:35 38 попугаев. Завтра будет завтра

08:45 38 попугаев. Зарядка для хвоста

08:55 38 попугаев. Великое закрытие

09:10 38 попугаев. Ненаглядное пособие

09:20 Еще раз про любовь

11:00 Вихри враждебные

12:50 Самая обаятельная и привлекательная

14:20 Кубанские казаки

16:20 Не может быть!

18:00 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»

19:50 Спортлото-82

21:30 Двенадцать стульев

00:25 Вий

01:40 Мой ласковый и нежный зверь

03:25 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»



В телепрограмме передач возможны изменения.