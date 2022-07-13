Программа передач Золотая коллекция на 13 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
13.07.2022
05:00 Жених с того света
05:45 Кин-дза-дза!
08:00 Про бегемота, который боялся прививок
08:25 38 попугаев. Привет мартышке
08:35 38 попугаев. Завтра будет завтра
08:45 38 попугаев. Зарядка для хвоста
08:55 38 попугаев. Великое закрытие
09:10 38 попугаев. Ненаглядное пособие
09:20 Еще раз про любовь
11:00 Вихри враждебные
12:50 Самая обаятельная и привлекательная
14:20 Кубанские казаки
16:20 Не может быть!
18:00 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»
19:50 Спортлото-82
21:30 Двенадцать стульев
00:25 Вий
01:40 Мой ласковый и нежный зверь
03:25 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»
В телепрограмме передач возможны изменения.