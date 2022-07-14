Телепрограмма ТВ России на четверг 14 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 14 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 14.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 3-й

01:05 Письма на стекле. Судьба. 7-я серия

01:55 Письма на стекле. Судьба. 8-я серия

02:45 По горячим следам. 31-я серия - «Состояние аффекта»

03:30 По горячим следам. 32-я серия - «Финал»



ТВЦ



04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

05:20 Мой герой. Станислав Любшин

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Мышеловка. 3-я серия

09:26 Женская версия. Мышеловка. 4-я серия

10:20 Список Лапина. Запрещенная эстрада

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 15-я серия

12:47 Вижу-знаю. 16-я серия

13:40 Мой герой. Юлия Куварзина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

16:55 Мужчины Натальи Гундаревой

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Обложка. Вторые леди

23:05 Актёрские драмы. Опасные связи

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 90-е. Заказные убийства

01:15 Хрущёв против Берии. Игра на вылет

02:00 Укол зонтиком

02:40 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь

03:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

03:49 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

04:35 Любовь в советском кино



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Самосуд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 7-я серия

20:45 Опекун. 8-я серия

21:40 Под напряжением. 7-я серия

22:35 Под напряжением. 8-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Гостья из будущего

00:55 Пёс-3. Три обезьяны

01:55 Дикий-3. «Дебет-кредит», 1-я и 2-я серии. «Ромео и Джульетта», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски

06:05 Фронт без флангов. 1-я серия

07:25 Фронт без флангов. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Должник. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге

14:25 Морские дьяволы 5. Дело спецназа

15:25 Морские дьяволы 5. Билет на паром

16:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Шпионские игры

19:00 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка

20:00 След. Сладкое мясо

20:45 След. Двуликий Янус

21:40 След. Зимний футбол

22:25 След. Миллион долларов и самолет

23:10 Свои-3. Электро

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Второй дубль

01:10 След. Больше, чем людей

01:50 След. Матриархат

02:30 След. Меньше знаешь

03:05 Детективы. Страсти старого дома

03:35 Детективы. Дорогая женщина

04:00 Детективы. Соколиная охота

04:35 Детективы. Чудовище



Домашний



05:00 Давай разведёмся!

05:50 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»

13:25 Порча. Счастливый билетик

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Ромашка

15:05 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

19:00 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Счастливый билетик

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Ромашка

00:15 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»

01:15 От ненависти до любви. 7-я и 8-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. 111-я серия

05:25 Открытый микрофон. 112-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Перезагрузка. 512-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 345-я - 352-я серии

13:00 СашаТаня. 107-я серия

13:30 СашаТаня. 108-я - 116-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я - 252-я серии

21:00 Детективное агентство Мухича. 16-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 17-я серия

22:00 Тринадцать друзей Оушена

00:25 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна

02:15 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия

03:50 Comedy Баттл. 5-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 113-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 14. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 14. 20-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия

06:05 Три кота. Морские игры

06:10 Три кота. Выставка динозавров

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Жена олигарха. Сезон 1. 16-я серия

09:25 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я серия

09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 17-я серия

10:00 Медальон

11:45 Кухня. Сезон 4. 14-я - 20-я серии

15:40 Кухня. Сезон 5. 1-я - 8-я серии

20:00 Опасные пассажиры поезда 123

22:05 Код доступа «Кейптаун»

00:25 Особо опасен

02:30 Воронины. Сезон 14. 18-я - 24-я серии



Матч ТВ



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:00 Нокаут

19:55 Новости

20:00 Нокаут

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Бельгия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Билял Махов

03:50 Третий тайм

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 13-й воин

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Опасный соблазн

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман

04:45 Документальный проект



Звезда



04:40 Офицеры

05:25 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Первая миротворческая

19:25 Сделано в СССР

19:40 Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Найти и обезвредить

00:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

02:05 Криминальный отдел

03:20 Девушка с характером

04:45 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Тот самый Мюнхгаузен

07:10 Жених с того света

08:05 Бременские музыканты

08:30 По следам бременских музыкантов

08:50 Мы с вами где-то встречались!

10:30 Артистка из Грибова

13:00 Эта веселая планета

14:50 За спичками

16:30 Джентльмены удачи

18:05 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»

19:55 Афоня

21:30 Осенний марафон

23:10 Формула любви

00:50 Курьер

02:15 Зверь

03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВЦ на 14 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 12 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 11 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 8 июля 2022 года









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