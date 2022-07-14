Телепрограмма ТВ России на четверг 14 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 14 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 14.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 3-й
01:05 Письма на стекле. Судьба. 7-я серия
01:55 Письма на стекле. Судьба. 8-я серия
02:45 По горячим следам. 31-я серия - «Состояние аффекта»
03:30 По горячим следам. 32-я серия - «Финал»
ТВЦ
04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
05:20 Мой герой. Станислав Любшин
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Мышеловка. 3-я серия
09:26 Женская версия. Мышеловка. 4-я серия
10:20 Список Лапина. Запрещенная эстрада
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 15-я серия
12:47 Вижу-знаю. 16-я серия
13:40 Мой герой. Юлия Куварзина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
16:55 Мужчины Натальи Гундаревой
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Обложка. Вторые леди
23:05 Актёрские драмы. Опасные связи
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Заказные убийства
01:15 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
02:00 Укол зонтиком
02:40 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь
03:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
03:49 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
04:35 Любовь в советском кино
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Самосуд
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 7-я серия
20:45 Опекун. 8-я серия
21:40 Под напряжением. 7-я серия
22:35 Под напряжением. 8-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Гостья из будущего
00:55 Пёс-3. Три обезьяны
01:55 Дикий-3. «Дебет-кредит», 1-я и 2-я серии. «Ромео и Джульетта», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски
06:05 Фронт без флангов. 1-я серия
07:25 Фронт без флангов. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Должник. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге
14:25 Морские дьяволы 5. Дело спецназа
15:25 Морские дьяволы 5. Билет на паром
16:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Шпионские игры
19:00 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка
20:00 След. Сладкое мясо
20:45 След. Двуликий Янус
21:40 След. Зимний футбол
22:25 След. Миллион долларов и самолет
23:10 Свои-3. Электро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Второй дубль
01:10 След. Больше, чем людей
01:50 След. Матриархат
02:30 След. Меньше знаешь
03:05 Детективы. Страсти старого дома
03:35 Детективы. Дорогая женщина
04:00 Детективы. Соколиная охота
04:35 Детективы. Чудовище
Домашний
05:00 Давай разведёмся!
05:50 6 кадров
06:10 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»
13:25 Порча. Счастливый билетик
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Ромашка
15:05 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
19:00 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Счастливый билетик
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Ромашка
00:15 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»
01:15 От ненависти до любви. 7-я и 8-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. 111-я серия
05:25 Открытый микрофон. 112-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Перезагрузка. 512-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 345-я - 352-я серии
13:00 СашаТаня. 107-я серия
13:30 СашаТаня. 108-я - 116-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я - 252-я серии
21:00 Детективное агентство Мухича. 16-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 17-я серия
22:00 Тринадцать друзей Оушена
00:25 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна
02:15 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия
03:50 Comedy Баттл. 5-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 113-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 14. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 14. 20-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия
06:05 Три кота. Морские игры
06:10 Три кота. Выставка динозавров
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Жена олигарха. Сезон 1. 16-я серия
09:25 Жена олигарха. Сезон 1. 6-я серия
09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 17-я серия
10:00 Медальон
11:45 Кухня. Сезон 4. 14-я - 20-я серии
15:40 Кухня. Сезон 5. 1-я - 8-я серии
20:00 Опасные пассажиры поезда 123
22:05 Код доступа «Кейптаун»
00:25 Особо опасен
02:30 Воронины. Сезон 14. 18-я - 24-я серии
Матч ТВ
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:00 Нокаут
19:55 Новости
20:00 Нокаут
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Бельгия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Билял Махов
03:50 Третий тайм
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 13-й воин
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Опасный соблазн
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
04:45 Документальный проект
Звезда
04:40 Офицеры
05:25 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Первая миротворческая
19:25 Сделано в СССР
19:40 Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Найти и обезвредить
00:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
02:05 Криминальный отдел
03:20 Девушка с характером
04:45 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Тот самый Мюнхгаузен
07:10 Жених с того света
08:05 Бременские музыканты
08:30 По следам бременских музыкантов
08:50 Мы с вами где-то встречались!
10:30 Артистка из Грибова
13:00 Эта веселая планета
14:50 За спичками
16:30 Джентльмены удачи
18:05 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
19:55 Афоня
21:30 Осенний марафон
23:10 Формула любви
00:50 Курьер
02:15 Зверь
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
Время начала передач - московское.