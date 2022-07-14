Программа передач Россия 1 на 14 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 14 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



14.07.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 3-й

01:05 Письма на стекле. Судьба. 7-я серия

01:55 Письма на стекле. Судьба. 8-я серия

02:45 По горячим следам. 31-я серия - «Состояние аффекта»

03:30 По горячим следам. 32-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.