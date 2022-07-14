Программа передач ТВЦ на 14 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



14.07.2022



04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

05:20 Мой герой. Станислав Любшин

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Мышеловка. 3-я серия

09:26 Женская версия. Мышеловка. 4-я серия

10:20 Список Лапина. Запрещенная эстрада

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 15-я серия

12:47 Вижу-знаю. 16-я серия

13:40 Мой герой. Юлия Куварзина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

16:55 Мужчины Натальи Гундаревой

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Обложка. Вторые леди

23:05 Актёрские драмы. Опасные связи

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 90-е. Заказные убийства

01:15 Хрущёв против Берии. Игра на вылет

02:00 Укол зонтиком

02:40 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь

03:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

03:49 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

04:35 Любовь в советском кино



В программе передач возможны изменения.