Программа передач ТВЦ на 14 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
14.07.2022
04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
05:20 Мой герой. Станислав Любшин
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Мышеловка. 3-я серия
09:26 Женская версия. Мышеловка. 4-я серия
10:20 Список Лапина. Запрещенная эстрада
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 15-я серия
12:47 Вижу-знаю. 16-я серия
13:40 Мой герой. Юлия Куварзина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
16:55 Мужчины Натальи Гундаревой
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Обложка. Вторые леди
23:05 Актёрские драмы. Опасные связи
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Заказные убийства
01:15 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
02:00 Укол зонтиком
02:40 Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь
03:05 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
03:49 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
04:35 Любовь в советском кино
В программе передач возможны изменения.