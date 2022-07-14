Программа передач НТВ на 14 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



14.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Самосуд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 2-я серия. «Наследник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 7-я серия

20:45 Опекун. 8-я серия

21:40 Под напряжением. 7-я серия

22:35 Под напряжением. 8-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Гостья из будущего

00:55 Пёс-3. Три обезьяны

01:55 Дикий-3. «Дебет-кредит», 1-я и 2-я серии. «Ромео и Джульетта», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка



В программе передач возможны изменения.