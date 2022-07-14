Программа передач Пятого канала на 14 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



14.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски

06:05 Фронт без флангов. 1-я серия

07:25 Фронт без флангов. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Должник. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге

14:25 Морские дьяволы 5. Дело спецназа

15:25 Морские дьяволы 5. Билет на паром

16:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Шпионские игры

19:00 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка

20:00 След. Сладкое мясо

20:45 След. Двуликий Янус

21:40 След. Зимний футбол

22:25 След. Миллион долларов и самолет

23:10 Свои-3. Электро

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Второй дубль

01:10 След. Больше, чем людей

01:50 След. Матриархат

02:30 След. Меньше знаешь

03:05 Детективы. Страсти старого дома

03:35 Детективы. Дорогая женщина

04:00 Детективы. Соколиная охота

04:35 Детективы. Чудовище



В программе передач возможны изменения.