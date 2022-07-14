Программа передач Пятого канала на 14 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
14.07.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Стриптиз по - тайски
06:05 Фронт без флангов. 1-я серия
07:25 Фронт без флангов. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Должник. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге
14:25 Морские дьяволы 5. Дело спецназа
15:25 Морские дьяволы 5. Билет на паром
16:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Шпионские игры
19:00 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка
20:00 След. Сладкое мясо
20:45 След. Двуликий Янус
21:40 След. Зимний футбол
22:25 След. Миллион долларов и самолет
23:10 Свои-3. Электро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Второй дубль
01:10 След. Больше, чем людей
01:50 След. Матриархат
02:30 След. Меньше знаешь
03:05 Детективы. Страсти старого дома
03:35 Детективы. Дорогая женщина
04:00 Детективы. Соколиная охота
04:35 Детективы. Чудовище
В программе передач возможны изменения.