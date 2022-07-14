Программа передач Домашний на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
14.07.2022
05:00 Давай разведёмся!
05:50 6 кадров
06:10 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»
13:25 Порча. Счастливый билетик
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Ромашка
15:05 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
19:00 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Счастливый билетик
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Ромашка
00:15 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»
01:15 От ненависти до любви. 7-я и 8-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.