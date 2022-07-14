Программа передач Домашний на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



14.07.2022



05:00 Давай разведёмся!

05:50 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»

13:25 Порча. Счастливый билетик

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Ромашка

15:05 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

19:00 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Счастливый билетик

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Ромашка

00:15 Понять. Простить. «Мужчины - это зло». «Подводник»

01:15 От ненависти до любви. 7-я и 8-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.