Программа передач Матч ТВ на 14 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



14.07.2022



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:00 Нокаут

19:55 Новости

20:00 Нокаут

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Бельгия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Билял Махов

03:50 Третий тайм

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.