Программа передач Матч ТВ на 14 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
14.07.2022
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:00 Нокаут
19:55 Новости
20:00 Нокаут
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Бельгия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Билял Махов
03:50 Третий тайм
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.