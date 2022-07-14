Программа передач канала Звезда на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



14.07.2022



04:40 Офицеры

05:25 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Первая миротворческая

19:25 Сделано в СССР

19:40 Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Найти и обезвредить

00:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

02:05 Криминальный отдел

03:20 Девушка с характером

04:45 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.