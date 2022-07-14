Программа передач канала Звезда на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
14.07.2022
04:40 Офицеры
05:25 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Первая миротворческая
19:25 Сделано в СССР
19:40 Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Найти и обезвредить
00:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
02:05 Криминальный отдел
03:20 Девушка с характером
04:45 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.