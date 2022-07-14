Программа передач Золотая коллекция на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
14.07.2022
05:00 Тот самый Мюнхгаузен
07:10 Жених с того света
08:05 Бременские музыканты
08:30 По следам бременских музыкантов
08:50 Мы с вами где-то встречались!
10:30 Артистка из Грибова
13:00 Эта веселая планета
14:50 За спичками
16:30 Джентльмены удачи
18:05 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
19:55 Афоня
21:30 Осенний марафон
23:10 Формула любви
00:50 Курьер
02:15 Зверь
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
В телепрограмме передач возможны изменения.