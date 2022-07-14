Программа передач Золотая коллекция на 14 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



14.07.2022



05:00 Тот самый Мюнхгаузен

07:10 Жених с того света

08:05 Бременские музыканты

08:30 По следам бременских музыкантов

08:50 Мы с вами где-то встречались!

10:30 Артистка из Грибова

13:00 Эта веселая планета

14:50 За спичками

16:30 Джентльмены удачи

18:05 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»

19:55 Афоня

21:30 Осенний марафон

23:10 Формула любви

00:50 Курьер

02:15 Зверь

03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»



В телепрограмме передач возможны изменения.