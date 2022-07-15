Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 15 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 15.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро». 35 лет в эфире

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 Петр Мамонов. Черным по белому

00:30 Информационный канал

04:20 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Движение вверх

23:55 Торжественная церемония открытия ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

01:55 Я буду жить!



ТВЦ



04:35 Любовь в советском кино

05:20 Мой герой. Юлия Куварзина

06:00 Настроение

08:40 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 4-я серия

12:40 Дети ветра. 1-я серия

13:56 Дети ветра. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Дети ветра. 3-я серия

16:20 Дети ветра. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Седьмой гость. 1-я серия

19:20 Седьмой гость. 2-я серия

20:10 Дальнобойщик. 1-я серия

21:06 Дальнобойщик. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот». Нам любые дороги дороги

00:30 Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит

01:35 Сицилианская защита

03:05 Паутинка бабьего лета

04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Поцелуев мост

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 9-я - 11-я серии

22:30 «Aguteens Fest». Гала-концерт

00:25 Болевой порог

01:45 Квартирный вопрос

02:35 Дикий-3. «Парфюмер», 1-я и 2-я серии. «Старый враг», 1-я серия

04:55 Кто в доме хозяин?



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса

06:05 Фронт за линией фронта. 1-я серия

07:35 Фронт за линией фронта. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Фронт за линией фронта. 2-я серия

09:50 Фронт в тылу врага. 1-я серия

11:20 Фронт в тылу врага. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства

14:25 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

15:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

16:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

19:00 Морские дьяволы 5. Съезд докеров

19:55 След. Игра на опережение

20:40 След. Танцуй, пока молодой

21:25 След. Ниндзя

22:20 След. Женщина, которая не пьет

23:05 След. Нехорошая тропинка

23:50 След. Есть, что вспомнить

00:40 Страсть. Противостояние

01:10 Страсть. Лучшие подруги

01:30 Страсть. Мужская работа

02:00 Страсть. Подозреваемая

02:25 Свои-3. Кладоискатели

03:05 Свои-3. Семейные узы

03:40 Свои-3. Новая жизнь

04:20 Свои-3. Электро



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»

12:50 Порча. Старая беда

13:20 Знахарка

13:55 Верну любимого. Разбитая чашка

14:30 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:40 Найдёныш. 1-я и 2-я серии

00:45 Порча. Старая беда

01:15 Знахарка

01:40 Верну любимого. Разбитая чашка

02:05 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 113-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 114-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Смешарики

09:00 СашаТаня. 117-я - 120-я серии

11:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 131-я серии

16:35 Ван Хельсинг

19:00 Где логика? Сезон 8. 231-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия

23:00 Прожарка. 7-я серия - «Тимур Батрутдинов«

00:00 SuperПерцы

01:40 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия

03:20 Comedy Баттл. 6-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 25-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:05 Три кота. Путешествие на поезде

06:10 Три кота. Загадочная находка

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Опасные пассажиры поезда 123

11:00 Смокинг

13:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые

13:25 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»

16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»

18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»

19:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»

20:55 Рашн Юг

23:20 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок

01:20 Тэмми

03:00 Воронины. Сезон 14. 22-я - 27-я серии



Матч ТВ



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Под знаком Сириуса

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Станислава Комарова

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:05 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Химки» - «Зенит». Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Австрия - Норвегия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Лица страны. Станислава Комарова

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков

03:50 РецепТура

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Остров

22:45 Особое мнение

23:00 Новости

23:25 Особое мнение

01:50 Ванильное небо

03:55 Невероятно интересные истории



Звезда



04:45 Перелом. Хроника Победы

05:10 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии

08:20 Захват. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Захват. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Захват. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Захват. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Освобождение

19:35 Битва оружейников

20:25 Отряд особого назначения

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Юлия Савичева

00:00 Игра без правил. 1-я - 4-я серии

03:25 Мы, двое мужчин

04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»



Мосфильм. Золотая коллекция



03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»

05:10 Обыкновенное чудо

07:30 Котенок по имени Гав. Выпуски №1-5

08:20 Высота

10:00 Розыгрыш

11:45 Карнавальная ночь

13:05 Калина красная

15:00 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

16:20 Здравствуйте, я ваша тетя!

18:15 Вокзал для двоих

20:45 Бриллиантовая рука

22:30 Такси-блюз

00:30 Земля Санникова

02:00 По семейным обстоятельствам

04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...



Время начала передач - московское.



















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