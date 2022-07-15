Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 15 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 15.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро». 35 лет в эфире
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 Петр Мамонов. Черным по белому
00:30 Информационный канал
04:20 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Движение вверх
23:55 Торжественная церемония открытия ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:55 Я буду жить!
ТВЦ
04:35 Любовь в советском кино
05:20 Мой герой. Юлия Куварзина
06:00 Настроение
08:40 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 4-я серия
12:40 Дети ветра. 1-я серия
13:56 Дети ветра. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Дети ветра. 3-я серия
16:20 Дети ветра. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Седьмой гость. 1-я серия
19:20 Седьмой гость. 2-я серия
20:10 Дальнобойщик. 1-я серия
21:06 Дальнобойщик. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот». Нам любые дороги дороги
00:30 Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит
01:35 Сицилианская защита
03:05 Паутинка бабьего лета
04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Поцелуев мост
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 9-я - 11-я серии
22:30 «Aguteens Fest». Гала-концерт
00:25 Болевой порог
01:45 Квартирный вопрос
02:35 Дикий-3. «Парфюмер», 1-я и 2-я серии. «Старый враг», 1-я серия
04:55 Кто в доме хозяин?
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса
06:05 Фронт за линией фронта. 1-я серия
07:35 Фронт за линией фронта. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Фронт за линией фронта. 2-я серия
09:50 Фронт в тылу врага. 1-я серия
11:20 Фронт в тылу врага. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства
14:25 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
15:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
16:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
19:00 Морские дьяволы 5. Съезд докеров
19:55 След. Игра на опережение
20:40 След. Танцуй, пока молодой
21:25 След. Ниндзя
22:20 След. Женщина, которая не пьет
23:05 След. Нехорошая тропинка
23:50 След. Есть, что вспомнить
00:40 Страсть. Противостояние
01:10 Страсть. Лучшие подруги
01:30 Страсть. Мужская работа
02:00 Страсть. Подозреваемая
02:25 Свои-3. Кладоискатели
03:05 Свои-3. Семейные узы
03:40 Свои-3. Новая жизнь
04:20 Свои-3. Электро
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»
12:50 Порча. Старая беда
13:20 Знахарка
13:55 Верну любимого. Разбитая чашка
14:30 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии
19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
22:40 Найдёныш. 1-я и 2-я серии
00:45 Порча. Старая беда
01:15 Знахарка
01:40 Верну любимого. Разбитая чашка
02:05 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 113-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 114-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Смешарики
09:00 СашаТаня. 117-я - 120-я серии
11:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 131-я серии
16:35 Ван Хельсинг
19:00 Где логика? Сезон 8. 231-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия
23:00 Прожарка. 7-я серия - «Тимур Батрутдинов«
00:00 SuperПерцы
01:40 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия
03:20 Comedy Баттл. 6-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 25-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:05 Три кота. Путешествие на поезде
06:10 Три кота. Загадочная находка
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Опасные пассажиры поезда 123
11:00 Смокинг
13:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые
13:25 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!
15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»
16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»
18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»
19:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»
20:55 Рашн Юг
23:20 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок
01:20 Тэмми
03:00 Воронины. Сезон 14. 22-я - 27-я серии
Матч ТВ
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Под знаком Сириуса
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Станислава Комарова
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Химки» - «Зенит». Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Австрия - Норвегия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Лица страны. Станислава Комарова
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков
03:50 РецепТура
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Остров
22:45 Особое мнение
23:00 Новости
23:25 Особое мнение
01:50 Ванильное небо
03:55 Невероятно интересные истории
Звезда
04:45 Перелом. Хроника Победы
05:10 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии
08:20 Захват. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Захват. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Захват. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Захват. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Освобождение
19:35 Битва оружейников
20:25 Отряд особого назначения
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Юлия Савичева
00:00 Игра без правил. 1-я - 4-я серии
03:25 Мы, двое мужчин
04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»
Мосфильм. Золотая коллекция
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
05:10 Обыкновенное чудо
07:30 Котенок по имени Гав. Выпуски №1-5
08:20 Высота
10:00 Розыгрыш
11:45 Карнавальная ночь
13:05 Калина красная
15:00 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
16:20 Здравствуйте, я ваша тетя!
18:15 Вокзал для двоих
20:45 Бриллиантовая рука
22:30 Такси-блюз
00:30 Земля Санникова
02:00 По семейным обстоятельствам
04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...
Время начала передач - московское.