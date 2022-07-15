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Программа передач Россия 1 на 15 июля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 15 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

15.07.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Движение вверх
23:55 Торжественная церемония открытия ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:55 Я буду жить!

В программе передач возможны изменения.









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