Программа передач ТВЦ на 15 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



15.07.2022



04:35 Любовь в советском кино

05:20 Мой герой. Юлия Куварзина

06:00 Настроение

08:40 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 4-я серия

12:40 Дети ветра. 1-я серия

13:56 Дети ветра. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Дети ветра. 3-я серия

16:20 Дети ветра. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Седьмой гость. 1-я серия

19:20 Седьмой гость. 2-я серия

20:10 Дальнобойщик. 1-я серия

21:06 Дальнобойщик. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот». Нам любые дороги дороги

00:30 Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит

01:35 Сицилианская защита

03:05 Паутинка бабьего лета

04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка



В программе передач возможны изменения.