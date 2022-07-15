Программа передач ТВЦ на 15 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
15.07.2022
04:35 Любовь в советском кино
05:20 Мой герой. Юлия Куварзина
06:00 Настроение
08:40 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 4-я серия
12:40 Дети ветра. 1-я серия
13:56 Дети ветра. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Дети ветра. 3-я серия
16:20 Дети ветра. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Седьмой гость. 1-я серия
19:20 Седьмой гость. 2-я серия
20:10 Дальнобойщик. 1-я серия
21:06 Дальнобойщик. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот». Нам любые дороги дороги
00:30 Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит
01:35 Сицилианская защита
03:05 Паутинка бабьего лета
04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
В программе передач возможны изменения.