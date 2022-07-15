Программа передач НТВ на 15 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
15.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Поцелуев мост
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Тренер», 1-я и 2-я серии. «Пропавший», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 9-я - 11-я серии
22:30 «Aguteens Fest». Гала-концерт
00:25 Болевой порог
01:45 Квартирный вопрос
02:35 Дикий-3. «Парфюмер», 1-я и 2-я серии. «Старый враг», 1-я серия
04:55 Кто в доме хозяин?
В программе передач возможны изменения.