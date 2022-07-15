Программа передач Пятого канала на 15 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
15.07.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса
06:05 Фронт за линией фронта. 1-я серия
07:35 Фронт за линией фронта. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Фронт за линией фронта. 2-я серия
09:50 Фронт в тылу врага. 1-я серия
11:20 Фронт в тылу врага. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства
14:25 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
15:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
16:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
19:00 Морские дьяволы 5. Съезд докеров
19:55 След. Игра на опережение
20:40 След. Танцуй, пока молодой
21:25 След. Ниндзя
22:20 След. Женщина, которая не пьет
23:05 След. Нехорошая тропинка
23:50 След. Есть, что вспомнить
00:40 Страсть. Противостояние
01:10 Страсть. Лучшие подруги
01:30 Страсть. Мужская работа
02:00 Страсть. Подозреваемая
02:25 Свои-3. Кладоискатели
03:05 Свои-3. Семейные узы
03:40 Свои-3. Новая жизнь
04:20 Свои-3. Электро
В программе передач возможны изменения.