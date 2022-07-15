Программа передач Пятого канала на 15 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



15.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Тонкости бизнеса

06:05 Фронт за линией фронта. 1-я серия

07:35 Фронт за линией фронта. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Фронт за линией фронта. 2-я серия

09:50 Фронт в тылу врага. 1-я серия

11:20 Фронт в тылу врага. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства

14:25 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

15:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

16:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

19:00 Морские дьяволы 5. Съезд докеров

19:55 След. Игра на опережение

20:40 След. Танцуй, пока молодой

21:25 След. Ниндзя

22:20 След. Женщина, которая не пьет

23:05 След. Нехорошая тропинка

23:50 След. Есть, что вспомнить

00:40 Страсть. Противостояние

01:10 Страсть. Лучшие подруги

01:30 Страсть. Мужская работа

02:00 Страсть. Подозреваемая

02:25 Свои-3. Кладоискатели

03:05 Свои-3. Семейные узы

03:40 Свои-3. Новая жизнь

04:20 Свои-3. Электро



В программе передач возможны изменения.