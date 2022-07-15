Программа передач Домашний на 15 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



15.07.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»

12:50 Порча. Старая беда

13:20 Знахарка

13:55 Верну любимого. Разбитая чашка

14:30 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:40 Найдёныш. 1-я и 2-я серии

00:45 Порча. Старая беда

01:15 Знахарка

01:40 Верну любимого. Разбитая чашка

02:05 Понять. Простить. «Жадный муж». «Хочу второго»

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.