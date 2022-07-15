Программа передач СТС на 15 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
15.07.2022
04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 25-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:05 Три кота. Путешествие на поезде
06:10 Три кота. Загадочная находка
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Опасные пассажиры поезда 123
11:00 Смокинг
13:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые
13:25 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!
15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»
16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»
18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»
19:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»
20:55 Рашн Юг
23:20 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок
01:20 Тэмми
03:00 Воронины. Сезон 14. 22-я - 27-я серии
В программе передач возможны изменения.