Программа передач СТС на 15 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



15.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 14. 24-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 25-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:05 Три кота. Путешествие на поезде

06:10 Три кота. Загадочная находка

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Опасные пассажиры поезда 123

11:00 Смокинг

13:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые

13:25 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»

16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»

18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»

19:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»

20:55 Рашн Юг

23:20 Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок

01:20 Тэмми

03:00 Воронины. Сезон 14. 22-я - 27-я серии



В программе передач возможны изменения.