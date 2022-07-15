Программа передач Матч ТВ на 15 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
15.07.2022
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Под знаком Сириуса
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Станислава Комарова
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Химки» - «Зенит». Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Австрия - Норвегия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Лица страны. Станислава Комарова
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков
03:50 РецепТура
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.