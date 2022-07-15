Программа передач Матч ТВ на 15 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



15.07.2022



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Под знаком Сириуса

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Станислава Комарова

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:05 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Химки» - «Зенит». Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Австрия - Норвегия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Лица страны. Станислава Комарова

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков

03:50 РецепТура

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.