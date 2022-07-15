Программа передач канала Звезда на 15 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
15.07.2022
04:45 Перелом. Хроника Победы
05:10 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии
08:20 Захват. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Захват. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Захват. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Захват. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Освобождение
19:35 Битва оружейников
20:25 Отряд особого назначения
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Юлия Савичева
00:00 Игра без правил. 1-я - 4-я серии
03:25 Мы, двое мужчин
04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»
В программе передач возможны изменения.