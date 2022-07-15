Программа передач канала Звезда на 15 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



15.07.2022



04:45 Перелом. Хроника Победы

05:10 Золотой капкан. 13-я - 16-я серии

08:20 Захват. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Захват. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Захват. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Захват. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Освобождение

19:35 Битва оружейников

20:25 Отряд особого назначения

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Юлия Савичева

00:00 Игра без правил. 1-я - 4-я серии

03:25 Мы, двое мужчин

04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»



В программе передач возможны изменения.