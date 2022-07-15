Программа передач Золотая коллекция на 15 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



15.07.2022



03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»

05:10 Обыкновенное чудо

07:30 Котенок по имени Гав. Выпуски №1-5

08:20 Высота

10:00 Розыгрыш

11:45 Карнавальная ночь

13:05 Калина красная

15:00 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

16:20 Здравствуйте, я ваша тетя!

18:15 Вокзал для двоих

20:45 Бриллиантовая рука

22:30 Такси-блюз

00:30 Земля Санникова

02:00 По семейным обстоятельствам

04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...



В телепрограмме передач возможны изменения.