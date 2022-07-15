Программа передач Золотая коллекция на 15 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
15.07.2022
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Поедем, красотка, кататься»
05:10 Обыкновенное чудо
07:30 Котенок по имени Гав. Выпуски №1-5
08:20 Высота
10:00 Розыгрыш
11:45 Карнавальная ночь
13:05 Калина красная
15:00 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
16:20 Здравствуйте, я ваша тетя!
18:15 Вокзал для двоих
20:45 Бриллиантовая рука
22:30 Такси-блюз
00:30 Земля Санникова
02:00 По семейным обстоятельствам
04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...
В телепрограмме передач возможны изменения.