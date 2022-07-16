Телепрограмма ТВ России на субботу 16 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 16 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 16.07.2022
Первый канал
04:20 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Печаль моя смешна». К 60-летию Григория Лепса
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:45 Молога. Русская Атлантида
15:00 Новости
15:15 Молога. Русская Атлантида
16:15 «Сталинград». К 80-летию начала Сталинградской битвы. Фильм 1-й
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Новая схема «развода» пенсионеров
19:25 Пусть говорят. Финальная ДНК-экспертиза для «сыновей Абдулова»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Шедевры Шахназарова: великому режиссеру - 70!
23:30 Белая ночь, нежная ночь...
01:25 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Анапа
09:00 Формула еды. Татарстан. Ячневая крупа
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 «Никогда не говори «Никогда». 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Идеальный пациент
00:55 Берега
04:00 Эгоист
ТВЦ
04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
05:25 Актёрские драмы. Опасные связи
06:05 Обложка. Звёзды против прессы
06:25 Седьмой гость. 1-я серия
07:11 Седьмой гость. 2-я серия
08:00 Православная энциклопедия. Святые места и достопримечательности Иордании. Специальный выпуск
08:30 Неподсуден
10:00 Самый вкусный день. Станислав Филимонов
10:35 Вокруг смеха за 38 дней
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:45 Разоблачение Единорога. 1-я серия
14:30 События
14:45 Разоблачение Единорога. 2-я - 4-я серии
17:35 Окончательный приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 90-е. Бандитское кино
22:45 90-е. Кремлёвские жёны
23:25 Власть под кайфом
00:05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
00:45 Специальный репортаж. Война из пробирки
01:15 Дальнобойщик. 1-я серия
02:02 Дальнобойщик. 2-я серия
02:45 Мужчины Жанны Фриске
03:20 Женщины Александра Абдулова
04:05 Женщины Андрея Миронова
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой
НТВ
04:55 Кто в доме хозяин?
05:30 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело
06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти
07:10 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Опекун. 12-я - 14-я серии
22:15 Маска
01:20 Дачный ответ
02:15 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено
02:40 Дикий-3. «Старый враг», 2-я серия. «Золото мафии», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Угрозыск. Секта
05:25 Угрозыск. Темная сила
05:50 Угрозыск. Коллекторы
06:15 Угрозыск. Деньги решают все
06:40 Угрозыск. Пропавшее счастье
07:00 Угрозыск. Прыжок в бездну
07:30 Угрозыск. Деловой приговор
07:50 Угрозыск. Пластика чувств
08:25 Угрозыск. Неровня
08:55 Угрозыск. Секретные агенты
09:25 Елки-палки
11:10 Двенадцать стульев. 1-я серия
12:40 Двенадцать стульев. 2-я серия
14:15 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье
15:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
15:50 Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый
16:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
17:25 След. Рекламная акция
18:15 След. Красота спасет мир
18:55 След. Родные люди
19:40 След. Зеркало
20:20 След. Наилучшие намерения
21:05 След. Подайте на пропитание
21:40 След. Мороз
22:20 След. Двуликий Янус
23:15 След. Очищение
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Окна
01:45 Прокурорская проверка. Гипноз
02:30 Прокурорская проверка. Семейные ценности
03:20 Прокурорская проверка. Мама, я вернулся
04:10 Прокурорская проверка. Участковый
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:30 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии
10:15 Райский уголок. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 109-я и 110-я серии
22:45 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
02:10 Райский уголок. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Перезагрузка. 513-я серия
09:30 Модные игры
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 6-я серии
15:00 Комеди Клаб. 396-я - 401-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 26-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 27-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
04:15 Comedy Баттл. 7-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 14. 27-я серия
05:20 Воронины. Сезон 14. 28-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 72-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 55-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Как ослик грустью заболел
06:35 Песенка мышонка
06:45 Три кота. Откуда берется мед
06:50 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
06:55 Три кота. Сила притяжения
07:00 Три кота. Ранняя пташка
07:10 Три кота. Коржик звезда
07:15 Три кота. Только спокойствие
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:35 Три кота. Договор
07:40 Три кота. Каша на завтрак
07:45 Три кота. Осьминожка
07:50 Три кота
07:55 Три кота. Праздник моря
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «М»
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»
11:35 Элвин и бурундуки
13:25 Элвин и бурундуки-2
15:15 Элвин и бурундуки-3
17:00 Девять жизней
18:40 Хроники Нарнии. Покоритель Зари
21:00 Меч короля Артура
23:35 Робин Гуд
02:10 Третий лишний
03:50 Воронины. Сезон 14. 27-я - 29-я серии
Матч ТВ
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
06:00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - К. Такам
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
11:50 Лев Яшин - номер один
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:40 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва)
15:40 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир
17:10 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Спартак». Прямой эфир
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
02:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва)
03:35 Новости
03:40 Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Тайное оружие России
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 7 заказных войн
18:00 Перл Харбор
19:30 Новости
20:00 Перл Харбор
22:15 Мидуэй
23:00 Новости
23:25 Мидуэй
01:20 Дюнкерк
03:00 Огонь из преисподней
04:40 Тайны Чапман
Звезда
04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»
05:30 Перелом. Хроника Победы
06:00 Самый сильный
07:20 Влюблен по собственному желанию
08:00 Новости дня
08:15 Влюблен по собственному желанию
09:15 Легенды кино. Савелий Крамаров
10:05 Главный день. Битва за Москву
10:55 Война миров. Подземные мстители красного Крыма
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Жизнь в СССР, где деньги были - не главное
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Михаил Шуфутинский
13:45 Ермак. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Ермак. 1-я - 5-я серии
19:35 Через Гоби и Хинган
23:00 Отряд особого назначения
00:25 Председатель
03:00 Влюблен по собственному желанию
04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
Мосфильм. Золотая коллекция
04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...
05:45 Самогонщики
06:05 Пес Барбос и необычный кросс
06:15 Ах, водевиль, водевиль
07:25 Под крышами Монмартра
10:00 Приключения Электроника. 1-я - 3-я серии
13:50 Сережа
15:10 Вертикаль
16:35 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
21:30 Экипаж
00:00 Кин-дза-дза!
02:15 Тридцать три
03:30 Остановился поезд
Время начала передач - московское.