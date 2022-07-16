Телепрограмма ТВ России на субботу 16 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 16 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 16.07.2022



Первый канал



04:20 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Печаль моя смешна». К 60-летию Григория Лепса

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:45 Молога. Русская Атлантида

15:00 Новости

15:15 Молога. Русская Атлантида

16:15 «Сталинград». К 80-летию начала Сталинградской битвы. Фильм 1-й

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Новая схема «развода» пенсионеров

19:25 Пусть говорят. Финальная ДНК-экспертиза для «сыновей Абдулова»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Шедевры Шахназарова: великому режиссеру - 70!

23:30 Белая ночь, нежная ночь...

01:25 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Анапа

09:00 Формула еды. Татарстан. Ячневая крупа

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 «Никогда не говори «Никогда». 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Идеальный пациент

00:55 Берега

04:00 Эгоист



ТВЦ



04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

05:25 Актёрские драмы. Опасные связи

06:05 Обложка. Звёзды против прессы

06:25 Седьмой гость. 1-я серия

07:11 Седьмой гость. 2-я серия

08:00 Православная энциклопедия. Святые места и достопримечательности Иордании. Специальный выпуск

08:30 Неподсуден

10:00 Самый вкусный день. Станислав Филимонов

10:35 Вокруг смеха за 38 дней

11:30 События

11:45 Кубанские казаки

13:45 Разоблачение Единорога. 1-я серия

14:30 События

14:45 Разоблачение Единорога. 2-я - 4-я серии

17:35 Окончательный приговор. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 90-е. Бандитское кино

22:45 90-е. Кремлёвские жёны

23:25 Власть под кайфом

00:05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко

00:45 Специальный репортаж. Война из пробирки

01:15 Дальнобойщик. 1-я серия

02:02 Дальнобойщик. 2-я серия

02:45 Мужчины Жанны Фриске

03:20 Женщины Александра Абдулова

04:05 Женщины Андрея Миронова

04:45 Мужчины Натальи Гундаревой



НТВ



04:55 Кто в доме хозяин?

05:30 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело

06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти

07:10 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Опекун. 12-я - 14-я серии

22:15 Маска

01:20 Дачный ответ

02:15 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено

02:40 Дикий-3. «Старый враг», 2-я серия. «Золото мафии», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Угрозыск. Секта

05:25 Угрозыск. Темная сила

05:50 Угрозыск. Коллекторы

06:15 Угрозыск. Деньги решают все

06:40 Угрозыск. Пропавшее счастье

07:00 Угрозыск. Прыжок в бездну

07:30 Угрозыск. Деловой приговор

07:50 Угрозыск. Пластика чувств

08:25 Угрозыск. Неровня

08:55 Угрозыск. Секретные агенты

09:25 Елки-палки

11:10 Двенадцать стульев. 1-я серия

12:40 Двенадцать стульев. 2-я серия

14:15 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье

15:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

15:50 Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый

16:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

17:25 След. Рекламная акция

18:15 След. Красота спасет мир

18:55 След. Родные люди

19:40 След. Зеркало

20:20 След. Наилучшие намерения

21:05 След. Подайте на пропитание

21:40 След. Мороз

22:20 След. Двуликий Янус

23:15 След. Очищение

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Окна

01:45 Прокурорская проверка. Гипноз

02:30 Прокурорская проверка. Семейные ценности

03:20 Прокурорская проверка. Мама, я вернулся

04:10 Прокурорская проверка. Участковый



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:30 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии

10:15 Райский уголок. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 109-я и 110-я серии

22:45 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

02:10 Райский уголок. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Перезагрузка. 513-я серия

09:30 Модные игры

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 6-я серии

15:00 Комеди Клаб. 396-я - 401-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 26-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 27-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

04:15 Comedy Баттл. 7-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 14. 27-я серия

05:20 Воронины. Сезон 14. 28-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 72-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 55-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Как ослик грустью заболел

06:35 Песенка мышонка

06:45 Три кота. Откуда берется мед

06:50 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

06:55 Три кота. Сила притяжения

07:00 Три кота. Ранняя пташка

07:10 Три кота. Коржик звезда

07:15 Три кота. Только спокойствие

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:35 Три кота. Договор

07:40 Три кота. Каша на завтрак

07:45 Три кота. Осьминожка

07:50 Три кота

07:55 Три кота. Праздник моря

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «М»

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»

11:35 Элвин и бурундуки

13:25 Элвин и бурундуки-2

15:15 Элвин и бурундуки-3

17:00 Девять жизней

18:40 Хроники Нарнии. Покоритель Зари

21:00 Меч короля Артура

23:35 Робин Гуд

02:10 Третий лишний

03:50 Воронины. Сезон 14. 27-я - 29-я серии



Матч ТВ



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

06:00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - К. Такам

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

11:50 Лев Яшин - номер один

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:40 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва)

15:40 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир

17:10 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Спартак». Прямой эфир

22:00 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Петербург)

02:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва)

03:35 Новости

03:40 Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев

04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Тайное оружие России

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 7 заказных войн

18:00 Перл Харбор

19:30 Новости

20:00 Перл Харбор

22:15 Мидуэй

23:00 Новости

23:25 Мидуэй

01:20 Дюнкерк

03:00 Огонь из преисподней

04:40 Тайны Чапман



Звезда



04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»

05:30 Перелом. Хроника Победы

06:00 Самый сильный

07:20 Влюблен по собственному желанию

08:00 Новости дня

08:15 Влюблен по собственному желанию

09:15 Легенды кино. Савелий Крамаров

10:05 Главный день. Битва за Москву

10:55 Война миров. Подземные мстители красного Крыма

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Жизнь в СССР, где деньги были - не главное

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Михаил Шуфутинский

13:45 Ермак. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Ермак. 1-я - 5-я серии

19:35 Через Гоби и Хинган

23:00 Отряд особого назначения

00:25 Председатель

03:00 Влюблен по собственному желанию

04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа



Мосфильм. Золотая коллекция



04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...

05:45 Самогонщики

06:05 Пес Барбос и необычный кросс

06:15 Ах, водевиль, водевиль

07:25 Под крышами Монмартра

10:00 Приключения Электроника. 1-я - 3-я серии

13:50 Сережа

15:10 Вертикаль

16:35 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

21:30 Экипаж

00:00 Кин-дза-дза!

02:15 Тридцать три

03:30 Остановился поезд



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 16 июля 2022 года Программа передач Пятого канала на 16 июля 2022 года Программа передач ТВЦ на 16 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года









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