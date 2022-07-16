Программа передач Первого канала на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 16 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
16.07.2022
04:20 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Печаль моя смешна». К 60-летию Григория Лепса
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:45 Молога. Русская Атлантида
15:00 Новости
15:15 Молога. Русская Атлантида
16:15 «Сталинград». К 80-летию начала Сталинградской битвы. Фильм 1-й
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Новая схема «развода» пенсионеров
19:25 Пусть говорят. Финальная ДНК-экспертиза для «сыновей Абдулова»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Шедевры Шахназарова: великому режиссеру - 70!
23:30 Белая ночь, нежная ночь...
01:25 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.