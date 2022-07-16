Программа передач Первого канала на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 16 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



16.07.2022



04:20 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Печаль моя смешна». К 60-летию Григория Лепса

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:45 Молога. Русская Атлантида

15:00 Новости

15:15 Молога. Русская Атлантида

16:15 «Сталинград». К 80-летию начала Сталинградской битвы. Фильм 1-й

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Новая схема «развода» пенсионеров

19:25 Пусть говорят. Финальная ДНК-экспертиза для «сыновей Абдулова»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Шедевры Шахназарова: великому режиссеру - 70!

23:30 Белая ночь, нежная ночь...

01:25 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.