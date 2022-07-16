Программа передач Россия 1 на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 16 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



16.07.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Анапа

09:00 Формула еды. Татарстан. Ячневая крупа

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 «Никогда не говори «Никогда». 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Идеальный пациент

00:55 Берега

04:00 Эгоист



В программе передач возможны изменения.