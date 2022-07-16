Программа передач ТВЦ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
16.07.2022
04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
05:25 Актёрские драмы. Опасные связи
06:05 Обложка. Звёзды против прессы
06:25 Седьмой гость. 1-я серия
07:11 Седьмой гость. 2-я серия
08:00 Православная энциклопедия. Святые места и достопримечательности Иордании. Специальный выпуск
08:30 Неподсуден
10:00 Самый вкусный день. Станислав Филимонов
10:35 Вокруг смеха за 38 дней
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:45 Разоблачение Единорога. 1-я серия
14:30 События
14:45 Разоблачение Единорога. 2-я - 4-я серии
17:35 Окончательный приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 90-е. Бандитское кино
22:45 90-е. Кремлёвские жёны
23:25 Власть под кайфом
00:05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
00:45 Специальный репортаж. Война из пробирки
01:15 Дальнобойщик. 1-я серия
02:02 Дальнобойщик. 2-я серия
02:45 Мужчины Жанны Фриске
03:20 Женщины Александра Абдулова
04:05 Женщины Андрея Миронова
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой
В программе передач возможны изменения.