Программа передач ТВЦ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



16.07.2022



04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

05:25 Актёрские драмы. Опасные связи

06:05 Обложка. Звёзды против прессы

06:25 Седьмой гость. 1-я серия

07:11 Седьмой гость. 2-я серия

08:00 Православная энциклопедия. Святые места и достопримечательности Иордании. Специальный выпуск

08:30 Неподсуден

10:00 Самый вкусный день. Станислав Филимонов

10:35 Вокруг смеха за 38 дней

11:30 События

11:45 Кубанские казаки

13:45 Разоблачение Единорога. 1-я серия

14:30 События

14:45 Разоблачение Единорога. 2-я - 4-я серии

17:35 Окончательный приговор. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 90-е. Бандитское кино

22:45 90-е. Кремлёвские жёны

23:25 Власть под кайфом

00:05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко

00:45 Специальный репортаж. Война из пробирки

01:15 Дальнобойщик. 1-я серия

02:02 Дальнобойщик. 2-я серия

02:45 Мужчины Жанны Фриске

03:20 Женщины Александра Абдулова

04:05 Женщины Андрея Миронова

04:45 Мужчины Натальи Гундаревой



В программе передач возможны изменения.