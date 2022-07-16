Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 16 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 16 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

16.07.2022

04:35 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
05:25 Актёрские драмы. Опасные связи
06:05 Обложка. Звёзды против прессы
06:25 Седьмой гость. 1-я серия
07:11 Седьмой гость. 2-я серия
08:00 Православная энциклопедия. Святые места и достопримечательности Иордании. Специальный выпуск
08:30 Неподсуден
10:00 Самый вкусный день. Станислав Филимонов
10:35 Вокруг смеха за 38 дней
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:45 Разоблачение Единорога. 1-я серия
14:30 События
14:45 Разоблачение Единорога. 2-я - 4-я серии
17:35 Окончательный приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 90-е. Бандитское кино
22:45 90-е. Кремлёвские жёны
23:25 Власть под кайфом
00:05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
00:45 Специальный репортаж. Война из пробирки
01:15 Дальнобойщик. 1-я серия
02:02 Дальнобойщик. 2-я серия
02:45 Мужчины Жанны Фриске
03:20 Женщины Александра Абдулова
04:05 Женщины Андрея Миронова
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на субботу 16 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 15 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 14 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 13 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 12 июля 2022 года
    •




    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 1-й тур РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









    Курс евро ЦБ РФ на 16 июля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 июля 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Винница на карте Украины, карта Винницкой области
    Какой праздник 16 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Скорпион
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru