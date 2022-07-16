Программа передач НТВ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



16.07.2022



04:55 Кто в доме хозяин?

05:30 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело

06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти

07:10 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Опекун. 12-я - 14-я серии

22:15 Маска

01:20 Дачный ответ

02:15 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено

02:40 Дикий-3. «Старый враг», 2-я серия. «Золото мафии», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.