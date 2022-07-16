Программа передач НТВ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
16.07.2022
04:55 Кто в доме хозяин?
05:30 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело
06:20 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти
07:10 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Опекун. 12-я - 14-я серии
22:15 Маска
01:20 Дачный ответ
02:15 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено
02:40 Дикий-3. «Старый враг», 2-я серия. «Золото мафии», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.