Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 16 июля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 16 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

16.07.2022

05:00 Угрозыск. Секта
05:25 Угрозыск. Темная сила
05:50 Угрозыск. Коллекторы
06:15 Угрозыск. Деньги решают все
06:40 Угрозыск. Пропавшее счастье
07:00 Угрозыск. Прыжок в бездну
07:30 Угрозыск. Деловой приговор
07:50 Угрозыск. Пластика чувств
08:25 Угрозыск. Неровня
08:55 Угрозыск. Секретные агенты
09:25 Елки-палки
11:10 Двенадцать стульев. 1-я серия
12:40 Двенадцать стульев. 2-я серия
14:15 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье
15:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
15:50 Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый
16:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
17:25 След. Рекламная акция
18:15 След. Красота спасет мир
18:55 След. Родные люди
19:40 След. Зеркало
20:20 След. Наилучшие намерения
21:05 След. Подайте на пропитание
21:40 След. Мороз
22:20 След. Двуликий Янус
23:15 След. Очищение
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Окна
01:45 Прокурорская проверка. Гипноз
02:30 Прокурорская проверка. Семейные ценности
03:20 Прокурорская проверка. Мама, я вернулся
04:10 Прокурорская проверка. Участковый

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на субботу 16 июля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 15 июля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 14 июля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 13 июля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 12 июля 2022 года
    •




    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 1-й тур РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









    Курс евро ЦБ РФ на 16 июля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 июля 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Винница на карте Украины, карта Винницкой области
    Какой праздник 16 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 16 июля 2022 года Скорпион
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru