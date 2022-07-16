Программа передач Пятого канала на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
16.07.2022
05:00 Угрозыск. Секта
05:25 Угрозыск. Темная сила
05:50 Угрозыск. Коллекторы
06:15 Угрозыск. Деньги решают все
06:40 Угрозыск. Пропавшее счастье
07:00 Угрозыск. Прыжок в бездну
07:30 Угрозыск. Деловой приговор
07:50 Угрозыск. Пластика чувств
08:25 Угрозыск. Неровня
08:55 Угрозыск. Секретные агенты
09:25 Елки-палки
11:10 Двенадцать стульев. 1-я серия
12:40 Двенадцать стульев. 2-я серия
14:15 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье
15:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
15:50 Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый
16:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
17:25 След. Рекламная акция
18:15 След. Красота спасет мир
18:55 След. Родные люди
19:40 След. Зеркало
20:20 След. Наилучшие намерения
21:05 След. Подайте на пропитание
21:40 След. Мороз
22:20 След. Двуликий Янус
23:15 След. Очищение
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Окна
01:45 Прокурорская проверка. Гипноз
02:30 Прокурорская проверка. Семейные ценности
03:20 Прокурорская проверка. Мама, я вернулся
04:10 Прокурорская проверка. Участковый
В программе передач возможны изменения.