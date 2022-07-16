Программа передач Пятого канала на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



16.07.2022



05:00 Угрозыск. Секта

05:25 Угрозыск. Темная сила

05:50 Угрозыск. Коллекторы

06:15 Угрозыск. Деньги решают все

06:40 Угрозыск. Пропавшее счастье

07:00 Угрозыск. Прыжок в бездну

07:30 Угрозыск. Деловой приговор

07:50 Угрозыск. Пластика чувств

08:25 Угрозыск. Неровня

08:55 Угрозыск. Секретные агенты

09:25 Елки-палки

11:10 Двенадцать стульев. 1-я серия

12:40 Двенадцать стульев. 2-я серия

14:15 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье

15:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

15:50 Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый

16:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

17:25 След. Рекламная акция

18:15 След. Красота спасет мир

18:55 След. Родные люди

19:40 След. Зеркало

20:20 След. Наилучшие намерения

21:05 След. Подайте на пропитание

21:40 След. Мороз

22:20 След. Двуликий Янус

23:15 След. Очищение

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Окна

01:45 Прокурорская проверка. Гипноз

02:30 Прокурорская проверка. Семейные ценности

03:20 Прокурорская проверка. Мама, я вернулся

04:10 Прокурорская проверка. Участковый



В программе передач возможны изменения.