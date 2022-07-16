Программа передач ТНТ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
16.07.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Перезагрузка. 513-я серия
09:30 Модные игры
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 6-я серии
15:00 Комеди Клаб. 396-я - 401-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 26-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 27-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
04:15 Comedy Баттл. 7-я серия
В программе передач возможны изменения.