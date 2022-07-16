Программа передач ТНТ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



16.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Перезагрузка. 513-я серия

09:30 Модные игры

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 6-я серии

15:00 Комеди Клаб. 396-я - 401-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 11-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 26-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 27-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

04:15 Comedy Баттл. 7-я серия



В программе передач возможны изменения.