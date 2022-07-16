Программа передач Матч ТВ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



16.07.2022



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

06:00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - К. Такам

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

11:50 Лев Яшин - номер один

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:40 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва)

15:40 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир

17:10 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Спартак». Прямой эфир

22:00 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Петербург)

02:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва)

03:35 Новости

03:40 Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев

04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.