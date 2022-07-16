Программа передач Матч ТВ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
16.07.2022
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
06:00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - К. Такам
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
11:50 Лев Яшин - номер один
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:40 Регби. PARI Чемпионат России. Прямая трансляция. «Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва)
15:40 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир
17:10 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Спартак». Прямой эфир
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Б. Ортега - Я. Родригез. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
02:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва)
03:35 Новости
03:40 Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.