Программа передач РЕН ТВ на 16 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



16.07.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Тайное оружие России

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 7 заказных войн

18:00 Перл Харбор

19:30 Новости

20:00 Перл Харбор

22:15 Мидуэй

23:00 Новости

23:25 Мидуэй

01:20 Дюнкерк

03:00 Огонь из преисподней

04:40 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.