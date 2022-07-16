Программа передач канала Звезда на 16 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
16.07.2022
04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»
05:30 Перелом. Хроника Победы
06:00 Самый сильный
07:20 Влюблен по собственному желанию
08:00 Новости дня
08:15 Влюблен по собственному желанию
09:15 Легенды кино. Савелий Крамаров
10:05 Главный день. Битва за Москву
10:55 Война миров. Подземные мстители красного Крыма
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Жизнь в СССР, где деньги были - не главное
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Михаил Шуфутинский
13:45 Ермак. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Ермак. 1-я - 5-я серии
19:35 Через Гоби и Хинган
23:00 Отряд особого назначения
00:25 Председатель
03:00 Влюблен по собственному желанию
04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
В программе передач возможны изменения.