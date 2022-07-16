Программа передач канала Звезда на 16 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



16.07.2022



04:45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»

05:30 Перелом. Хроника Победы

06:00 Самый сильный

07:20 Влюблен по собственному желанию

08:00 Новости дня

08:15 Влюблен по собственному желанию

09:15 Легенды кино. Савелий Крамаров

10:05 Главный день. Битва за Москву

10:55 Война миров. Подземные мстители красного Крыма

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Жизнь в СССР, где деньги были - не главное

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Михаил Шуфутинский

13:45 Ермак. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Ермак. 1-я - 5-я серии

19:35 Через Гоби и Хинган

23:00 Отряд особого назначения

00:25 Председатель

03:00 Влюблен по собственному желанию

04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа



В программе передач возможны изменения.