Программа передач Золотая коллекция на 16 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



16.07.2022



04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...

05:45 Самогонщики

06:05 Пес Барбос и необычный кросс

06:15 Ах, водевиль, водевиль

07:25 Под крышами Монмартра

10:00 Приключения Электроника. 1-я - 3-я серии

13:50 Сережа

15:10 Вертикаль

16:35 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

21:30 Экипаж

00:00 Кин-дза-дза!

02:15 Тридцать три

03:30 Остановился поезд



В телепрограмме передач возможны изменения.