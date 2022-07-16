Программа передач Золотая коллекция на 16 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
16.07.2022
04:10 Холодное лето пятьдесят третьего...
05:45 Самогонщики
06:05 Пес Барбос и необычный кросс
06:15 Ах, водевиль, водевиль
07:25 Под крышами Монмартра
10:00 Приключения Электроника. 1-я - 3-я серии
13:50 Сережа
15:10 Вертикаль
16:35 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
21:30 Экипаж
00:00 Кин-дза-дза!
02:15 Тридцать три
03:30 Остановился поезд
В телепрограмме передач возможны изменения.