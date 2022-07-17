Телепрограмма ТВ России на воскресенье 17 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 17 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 17.07.2022
Первый канал
03:30 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 1-я и 2-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 1-я и 2-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Оранжевые дети Третьего рейха
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Я - Вольф Мессинг
15:00 Новости
15:15 Я - Вольф Мессинг
16:05 Сталинград. Фильм 2-й
18:00 Вечерние новости
18:20 Порезанное кино
19:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Время
22:35 Правительство США против Рудольфа Абеля
00:40 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Эгоист
05:35 Синдром недосказанности
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 «Никогда не говори «Никогда». 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Путина
02:45 Синдром недосказанности
ТВЦ
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой
05:25 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
06:00 Обложка. Главный друг президента
06:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:40 Кубанские казаки
08:30 Паутинка бабьего лета
10:05 Знак качества. Варёная колбаса
10:55 Страна чудес. Кострома
11:30 События
11:45 Сицилианская защита
13:25 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт
16:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии
20:05 Вторая жизнь. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 2-я серия
01:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада
02:00 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии
04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
НТВ
05:00 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Похититель с велосипедом
06:20 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине
07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Зуб мудрости
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Опекун. 15-я серия
20:30 Опекун. 16-я серия
21:25 Ты не поверишь!
22:20 Маска
01:05 Агентство скрытых камер. Справедливость
01:35 Их нравы!
01:55 Дикий-3. «Что в черном ящике?», 1-я и 2-я серии. «Последняя битва», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину
05:55 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой
06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь
07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки
08:25 Чужой район. Квартира
09:20 Чужой район. Ритуал
10:15 Чужой район. Огнестрел
11:05 Чужой район. Свидетель
12:00 Чужой район. Игрок
13:00 Чужой район. Обход
13:50 Чужой район. Шантаж
14:40 Чужой район. Форточник
15:35 Чужой район. Чужие
16:30 Чужой район. Участковый
17:25 След. Черным по белому 1
18:15 След. Черным по белому 2
19:00 След. Женские инстинкты
19:35 След. У смерти много работы
20:20 След. Крокодиловы слезы
21:00 След. Скажите, как меня зовут
21:50 След. Демон
22:25 След. Африканские страсти
23:15 След. Студенты
00:00 След. Эхо войны
00:50 След. Мороз
01:25 След. Красота спасет мир
01:55 След. Зеркало
02:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства
03:15 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
04:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
04:50 Морские дьяволы 5. Старый маяк
Домашний
02:10 Райский уголок. 1-я - 4-я серии
05:30 Лаборатория любви
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
09:10 Найдёныш. 1-я и 2-я серии
11:15 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
15:10 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 111-я и 112-я серии
22:45 Венец творения. 1-я - 4-я серии
02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Фиксики. Большой секрет
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я - 240-я серии
15:00 Остров. 12-я - 19-я серии
19:00 Комеди Клаб. 701-я серия
20:00 Комеди Клаб. 702-я серия
21:00 Комеди Клаб. 722-я серия
22:00 Комеди Клаб. 723-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 33-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 235-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 236-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия
04:10 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 14. 30-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 31-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 73-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия
06:05 Фиксики. Цепная реакция
06:15 Фиксики. Глобус
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Как львенок и черепаха пели песню
06:45 Три кота. Варенье в подвале
06:55 Три кота
07:15 Три кота. Танцевальный конкурс
07:20 Три кота. Покоритель вершин
07:25 Три кота. Парк дикой природы
07:30 Царевны. Птица поюн
07:35 Царевны. Волшебная мастерская
07:45 Царевны. Сапоги-скороходы
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»
08:55 Элвин и бурундуки
10:45 Элвин и бурундуки-2
12:25 Элвин и бурундуки-3
14:15 Хроники Нарнии. Покоритель Зари
16:25 Меч короля Артура
19:00 Геракл
21:00 Варкрафт
23:25 Три икса: Мировое господство
01:25 Робин Гуд
03:40 Воронины. Сезон 14. 30-я серия
04:05 Воронины. Сезон 14. 31-я серия
04:30 Воронины. Сезон 14. 32-я серия
04:50 Воронины. Сезон 23. 17-я серия
Матч ТВ
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Александр Карелин. Поединок с самим собой
06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Нокаут
11:55 Инферно
13:05 Новости
13:10 Инферно
13:50 Все на Матч!
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
17:10 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:00 Лица страны. Станислава Комарова
23:20 Все на Матч!
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:55 Перл Харбор
08:30 Новости
09:00 Перл Харбор
11:00 Мидуэй
12:30 Новости
13:00 Мидуэй
14:10 По соображениям совести
16:30 Новости
17:00 По соображениям совести
17:30 Джек Ричер
19:30 Новости
20:00 Джек Ричер
20:35 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Сделано в СССР
06:10 Через Гоби и Хинган
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №92
11:30 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Тимур Апакидзе
13:00 Специальный репортаж
13:55 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:20 Один шанс из тысячи
00:50 Парашютисты
02:20 Самый сильный
03:40 Небесный тихоход
04:55 Оружие Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Не было печали
06:10 Про Красную Шапочку
08:30 Приключения Буратино
11:00 Остров сокровищ. 1-я - 3-я серии
14:30 Через тернии к звездам
17:10 Тот самый Мюнхгаузен
19:45 Не может быть!
21:25 Джентльмены удачи
23:00 Воскресная премьера
02:15 Цареубийца
03:50 Ленин в Октябре
Время начала передач - московское.