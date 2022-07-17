Телепрограмма ТВ России на воскресенье 17 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 17 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 17.07.2022



Первый канал



03:30 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 1-я и 2-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 1-я и 2-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Оранжевые дети Третьего рейха

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Я - Вольф Мессинг

15:00 Новости

15:15 Я - Вольф Мессинг

16:05 Сталинград. Фильм 2-й

18:00 Вечерние новости

18:20 Порезанное кино

19:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:00 Время

22:35 Правительство США против Рудольфа Абеля

00:40 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Эгоист

05:35 Синдром недосказанности

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 «Никогда не говори «Никогда». 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Путина

02:45 Синдром недосказанности



ТВЦ



04:45 Мужчины Натальи Гундаревой

05:25 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

06:00 Обложка. Главный друг президента

06:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:40 Кубанские казаки

08:30 Паутинка бабьего лета

10:05 Знак качества. Варёная колбаса

10:55 Страна чудес. Кострома

11:30 События

11:45 Сицилианская защита

13:25 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт

16:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии

20:05 Вторая жизнь. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 2-я серия

01:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада

02:00 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии

04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет



НТВ



05:00 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Похититель с велосипедом

06:20 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине

07:05 Улицы разбитых фонарей-10. Зуб мудрости

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Опекун. 15-я серия

20:30 Опекун. 16-я серия

21:25 Ты не поверишь!

22:20 Маска

01:05 Агентство скрытых камер. Справедливость

01:35 Их нравы!

01:55 Дикий-3. «Что в черном ящике?», 1-я и 2-я серии. «Последняя битва», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину

05:55 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой

06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь

07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки

08:25 Чужой район. Квартира

09:20 Чужой район. Ритуал

10:15 Чужой район. Огнестрел

11:05 Чужой район. Свидетель

12:00 Чужой район. Игрок

13:00 Чужой район. Обход

13:50 Чужой район. Шантаж

14:40 Чужой район. Форточник

15:35 Чужой район. Чужие

16:30 Чужой район. Участковый

17:25 След. Черным по белому 1

18:15 След. Черным по белому 2

19:00 След. Женские инстинкты

19:35 След. У смерти много работы

20:20 След. Крокодиловы слезы

21:00 След. Скажите, как меня зовут

21:50 След. Демон

22:25 След. Африканские страсти

23:15 След. Студенты

00:00 След. Эхо войны

00:50 След. Мороз

01:25 След. Красота спасет мир

01:55 След. Зеркало

02:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства

03:15 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

04:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

04:50 Морские дьяволы 5. Старый маяк



Домашний



02:10 Райский уголок. 1-я - 4-я серии

05:30 Лаборатория любви

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

09:10 Найдёныш. 1-я и 2-я серии

11:15 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

15:10 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 111-я и 112-я серии

22:45 Венец творения. 1-я - 4-я серии

02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Фиксики. Большой секрет

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я - 240-я серии

15:00 Остров. 12-я - 19-я серии

19:00 Комеди Клаб. 701-я серия

20:00 Комеди Клаб. 702-я серия

21:00 Комеди Клаб. 722-я серия

22:00 Комеди Клаб. 723-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 33-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 235-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 236-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

04:10 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 14. 30-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 31-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 73-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия

06:05 Фиксики. Цепная реакция

06:15 Фиксики. Глобус

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Как львенок и черепаха пели песню

06:45 Три кота. Варенье в подвале

06:55 Три кота

07:15 Три кота. Танцевальный конкурс

07:20 Три кота. Покоритель вершин

07:25 Три кота. Парк дикой природы

07:30 Царевны. Птица поюн

07:35 Царевны. Волшебная мастерская

07:45 Царевны. Сапоги-скороходы

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»

08:55 Элвин и бурундуки

10:45 Элвин и бурундуки-2

12:25 Элвин и бурундуки-3

14:15 Хроники Нарнии. Покоритель Зари

16:25 Меч короля Артура

19:00 Геракл

21:00 Варкрафт

23:25 Три икса: Мировое господство

01:25 Робин Гуд

03:40 Воронины. Сезон 14. 30-я серия

04:05 Воронины. Сезон 14. 31-я серия

04:30 Воронины. Сезон 14. 32-я серия

04:50 Воронины. Сезон 23. 17-я серия



Матч ТВ



04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Александр Карелин. Поединок с самим собой

06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Нокаут

11:55 Инферно

13:05 Новости

13:10 Инферно

13:50 Все на Матч!

14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

17:10 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:00 Лица страны. Станислава Комарова

23:20 Все на Матч!

00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга

01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:55 Перл Харбор

08:30 Новости

09:00 Перл Харбор

11:00 Мидуэй

12:30 Новости

13:00 Мидуэй

14:10 По соображениям совести

16:30 Новости

17:00 По соображениям совести

17:30 Джек Ричер

19:30 Новости

20:00 Джек Ричер

20:35 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

05:20 Перелом. Хроника Победы

05:45 Оружие Победы

06:00 Сделано в СССР

06:10 Через Гоби и Хинган

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №92

11:30 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров

12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Тимур Апакидзе

13:00 Специальный репортаж

13:55 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:20 Один шанс из тысячи

00:50 Парашютисты

02:20 Самый сильный

03:40 Небесный тихоход

04:55 Оружие Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Не было печали

06:10 Про Красную Шапочку

08:30 Приключения Буратино

11:00 Остров сокровищ. 1-я - 3-я серии

14:30 Через тернии к звездам

17:10 Тот самый Мюнхгаузен

19:45 Не может быть!

21:25 Джентльмены удачи

23:00 Воскресная премьера

02:15 Цареубийца

03:50 Ленин в Октябре



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на субботу 16 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 14 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 12 июля 2022 года









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