Программа передач Первого канала на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 17 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
17.07.2022
03:30 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 1-я и 2-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 1-я и 2-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Оранжевые дети Третьего рейха
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Я - Вольф Мессинг
15:00 Новости
15:15 Я - Вольф Мессинг
16:05 Сталинград. Фильм 2-й
18:00 Вечерние новости
18:20 Порезанное кино
19:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Время
22:35 Правительство США против Рудольфа Абеля
00:40 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.