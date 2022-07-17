Программа передач Первого канала на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 17 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



17.07.2022



03:30 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 1-я и 2-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 1-я и 2-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Оранжевые дети Третьего рейха

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Я - Вольф Мессинг

15:00 Новости

15:15 Я - Вольф Мессинг

16:05 Сталинград. Фильм 2-й

18:00 Вечерние новости

18:20 Порезанное кино

19:15 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:00 Время

22:35 Правительство США против Рудольфа Абеля

00:40 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.