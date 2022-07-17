Программа передач Россия 1 на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 17 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



17.07.2022



04:00 Эгоист

05:35 Синдром недосказанности

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 «Никогда не говори «Никогда». 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Путина

02:45 Синдром недосказанности



В программе передач возможны изменения.