Программа передач Россия 1 на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 17 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
17.07.2022
04:00 Эгоист
05:35 Синдром недосказанности
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 «Никогда не говори «Никогда». 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Путина
02:45 Синдром недосказанности
В программе передач возможны изменения.