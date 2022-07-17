Программа передач ТВЦ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



17.07.2022



04:45 Мужчины Натальи Гундаревой

05:25 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

06:00 Обложка. Главный друг президента

06:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:40 Кубанские казаки

08:30 Паутинка бабьего лета

10:05 Знак качества. Варёная колбаса

10:55 Страна чудес. Кострома

11:30 События

11:45 Сицилианская защита

13:25 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт

16:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии

20:05 Вторая жизнь. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 2-я серия

01:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада

02:00 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии

04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет



В программе передач возможны изменения.