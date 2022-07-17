Программа передач ТВЦ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
17.07.2022
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой
05:25 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
06:00 Обложка. Главный друг президента
06:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:40 Кубанские казаки
08:30 Паутинка бабьего лета
10:05 Знак качества. Варёная колбаса
10:55 Страна чудес. Кострома
11:30 События
11:45 Сицилианская защита
13:25 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт
16:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии
20:05 Вторая жизнь. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Проклятье пустынных болот. 2-я серия
01:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада
02:00 Разоблачение Единорога. 1-я - 4-я серии
04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
В программе передач возможны изменения.