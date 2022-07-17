Программа передач Пятого канала на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



17.07.2022



05:00 Маша и Медведь

05:05 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину

05:55 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой

06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь

07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки

08:25 Чужой район. Квартира

09:20 Чужой район. Ритуал

10:15 Чужой район. Огнестрел

11:05 Чужой район. Свидетель

12:00 Чужой район. Игрок

13:00 Чужой район. Обход

13:50 Чужой район. Шантаж

14:40 Чужой район. Форточник

15:35 Чужой район. Чужие

16:30 Чужой район. Участковый

17:25 След. Черным по белому 1

18:15 След. Черным по белому 2

19:00 След. Женские инстинкты

19:35 След. У смерти много работы

20:20 След. Крокодиловы слезы

21:00 След. Скажите, как меня зовут

21:50 След. Демон

22:25 След. Африканские страсти

23:15 След. Студенты

00:00 След. Эхо войны

00:50 След. Мороз

01:25 След. Красота спасет мир

01:55 След. Зеркало

02:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства

03:15 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

04:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

04:50 Морские дьяволы 5. Старый маяк



В программе передач возможны изменения.