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Программа передач Пятого канала на 17 июля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 17 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

17.07.2022

05:00 Маша и Медведь
05:05 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину
05:55 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой
06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Смертельная болезнь
07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Морские волки
08:25 Чужой район. Квартира
09:20 Чужой район. Ритуал
10:15 Чужой район. Огнестрел
11:05 Чужой район. Свидетель
12:00 Чужой район. Игрок
13:00 Чужой район. Обход
13:50 Чужой район. Шантаж
14:40 Чужой район. Форточник
15:35 Чужой район. Чужие
16:30 Чужой район. Участковый
17:25 След. Черным по белому 1
18:15 След. Черным по белому 2
19:00 След. Женские инстинкты
19:35 След. У смерти много работы
20:20 След. Крокодиловы слезы
21:00 След. Скажите, как меня зовут
21:50 След. Демон
22:25 След. Африканские страсти
23:15 След. Студенты
00:00 След. Эхо войны
00:50 След. Мороз
01:25 След. Красота спасет мир
01:55 След. Зеркало
02:30 Морские дьяволы 5. Друзья детства
03:15 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
04:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
04:50 Морские дьяволы 5. Старый маяк

В программе передач возможны изменения.









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