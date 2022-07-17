Программа передач ТНТ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



17.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Фиксики. Большой секрет

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я - 240-я серии

15:00 Остров. 12-я - 19-я серии

19:00 Комеди Клаб. 701-я серия

20:00 Комеди Клаб. 702-я серия

21:00 Комеди Клаб. 722-я серия

22:00 Комеди Клаб. 723-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 33-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 235-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 236-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

04:10 Comedy Баттл. 8-я серия



В программе передач возможны изменения.