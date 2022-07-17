Программа передач Матч ТВ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



17.07.2022



04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Александр Карелин. Поединок с самим собой

06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Нокаут

11:55 Инферно

13:05 Новости

13:10 Инферно

13:50 Все на Матч!

14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

17:10 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:00 Лица страны. Станислава Комарова

23:20 Все на Матч!

00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга

01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)



В программе передач возможны изменения.