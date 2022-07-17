Программа передач Матч ТВ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
17.07.2022
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Александр Карелин. Поединок с самим собой
06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Нокаут
11:55 Инферно
13:05 Новости
13:10 Инферно
13:50 Все на Матч!
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
17:10 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:00 Лица страны. Станислава Комарова
23:20 Все на Матч!
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
В программе передач возможны изменения.