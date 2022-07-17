Программа передач РЕН ТВ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



17.07.2022



05:00 Тайны Чапман

06:55 Перл Харбор

08:30 Новости

09:00 Перл Харбор

11:00 Мидуэй

12:30 Новости

13:00 Мидуэй

14:10 По соображениям совести

16:30 Новости

17:00 По соображениям совести

17:30 Джек Ричер

19:30 Новости

20:00 Джек Ричер

20:35 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.