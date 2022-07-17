Программа передач РЕН ТВ на 17 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 17 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
17.07.2022
05:00 Тайны Чапман
06:55 Перл Харбор
08:30 Новости
09:00 Перл Харбор
11:00 Мидуэй
12:30 Новости
13:00 Мидуэй
14:10 По соображениям совести
16:30 Новости
17:00 По соображениям совести
17:30 Джек Ричер
19:30 Новости
20:00 Джек Ричер
20:35 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.