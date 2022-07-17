Программа передач канала Звезда на 17 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



17.07.2022



04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

05:20 Перелом. Хроника Победы

05:45 Оружие Победы

06:00 Сделано в СССР

06:10 Через Гоби и Хинган

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №92

11:30 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров

12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Тимур Апакидзе

13:00 Специальный репортаж

13:55 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:20 Один шанс из тысячи

00:50 Парашютисты

02:20 Самый сильный

03:40 Небесный тихоход

04:55 Оружие Победы



В программе передач возможны изменения.