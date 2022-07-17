Программа передач канала Звезда на 17 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
17.07.2022
04:25 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Сделано в СССР
06:10 Через Гоби и Хинган
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №92
11:30 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров
12:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Тимур Апакидзе
13:00 Специальный репортаж
13:55 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:20 Один шанс из тысячи
00:50 Парашютисты
02:20 Самый сильный
03:40 Небесный тихоход
04:55 Оружие Победы
В программе передач возможны изменения.