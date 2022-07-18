Телепрограмма ТВ России на понедельник 18 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 18 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 18.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 1-я

00:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22:45 Бесогон ТВ

23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:45 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»

02:25 Письма на стекле. Судьба. 9-я серия

03:15 Письма на стекле. Судьба. 10-я серия

04:05 Женщины на грани



ТВЦ



04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет

05:30 Обложка. Вторые леди

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Наследники. 1-я серия

09:45 Наследники. 2-я серия

10:40 Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 17-я серия

12:49 Вижу-знаю. 18-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Жижикин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 1-я серия

16:09 Гром. 2-я серия

17:00 Ян Арлазоров. Все беды от женщин

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 25-я серия

23:05 Знак качества. Нарезка

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Кремлёвские жёны

01:25 Дикие деньги. Андрей Разин

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»

02:45 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов

03:10 Гром. 1-я серия

03:53 Гром. 2-я серия

04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Варяг». «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Варяг»м. «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 1-я серия

20:45 Пенсильвания. 2-я серия

21:45 Под напряжением. 9-я серия

22:40 Под напряжением. 10-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Всадник без головы

00:55 Пёс-4. Доставка

01:55 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии. «Призрачные гонщики», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк

06:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

06:40 Морские дьяволы 5. Съезд докеров

07:40 Чужой район. Квартира

08:35 Чужой район. Ритуал

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Ритуал

10:00 Чужой район. Огнестрел

11:00 Чужой район. Свидетель

12:00 Чужой район. Игрок

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки

14:25 Морские дьяволы 5. Ренегат

15:25 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«

16:25 Морские дьяволы 5. Жертва науки

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену

18:55 Морские дьяволы 5. Минное поле

19:55 След. Кругом обман

20:40 След. Раз, два, три - умри

21:20 След. Маски

22:20 След. Партнеры

23:10 Свои-3. Врачебный долг

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Искупление

01:20 След. Игра на опережение

02:05 След. Зло в дыму

02:40 След. Рекламная акция

03:20 Детективы. Лишний сын

03:50 Детективы. Аниматор

04:20 Детективы. Черный пистолет



Домашний



02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии

05:40 Лаборатория любви

06:30 6 кадров

07:10 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»

13:30 Порча. Неразлучники

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Общий сын

15:10 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Неразлучники

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Общий сын

00:15 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»

01:05 От ненависти до любви. 9-я и 10-я серии

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия

21:00 Детективное агентство Мухича. 17-я серия

21:30 Детективное агентство Мухича. 18-я серия

22:00 Ван Хельсинг

00:40 Пункт назначения

02:10 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

03:45 Comedy Баттл. 9-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 23. 17-я серия

05:10 Воронины. Сезон 23. 19-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия

06:05 Три кота. Музыкальная открытка

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

07:25 Рашн Юг

09:45 Девять жизней

11:25 Кухня. Сезон 6. 1-я - 5-я серии

14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

20:00 Хеллбой 2: Золотая армия

22:25 Варкрафт

00:45 Код доступа «Кейптаун«

02:50 Воронины. Сезон 14. 32-я серия

03:15 Воронины. Сезон 23. 17-я серия

03:40 Воронины. Сезон 23. 19-я серия

04:00 Воронины. Сезон 23. 21-я серия

04:25 Воронины. Сезон 23. 23-я серия

04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия



Матч ТВ



01:05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)

11:00 Новости

11:10 Специальный репортаж

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:55 Новости

17:00 Громко

18:00 Инферно

19:00 Новости

19:05 Инферно

19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». «Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала). Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Италия - Бельгия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Ринг

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Наши иностранцы

03:35 Третий тайм

04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 По соображениям совести

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Оверлорд

02:25 Дело №39

04:05 Тайны Чапман



Звезда



04:55 Оружие Победы

05:05 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Отряд специального назначения. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:10 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Смена стратегий

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Моряк невидимого фронта

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Берем все на себя

00:20 Обитель Сергия. На последнем рубеже

01:25 Старшина

02:50 След в океане

04:10 Караван смерти



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Ленин в Октябре

05:30 Ленин в 1918 году

07:15 Самогонщики

07:40 Пес Барбос и необычный кросс

07:50 Ну, погоди! 1-я - 6-я серии

08:55 Без свидетелей

10:40 Женитьба Бальзаминова

12:15 Осень

13:55 Джентльмены удачи

15:25 Двенадцать стульев

18:20 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии

20:00 Покровские ворота

22:30 Я шагаю по Москве

23:55 Белое солнце пустыни

01:25 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

02:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

04:10 Тайны следствия-4. «История болезни«, 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на воскресенье 17 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 15 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 14 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 12 июля 2022 года









Виды силовых тренажеров



Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки. Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 1-й тур РПЛ



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