Телепрограмма ТВ России на понедельник 18 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 18 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 18.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 1-я
00:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:45 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
02:25 Письма на стекле. Судьба. 9-я серия
03:15 Письма на стекле. Судьба. 10-я серия
04:05 Женщины на грани
ТВЦ
04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
05:30 Обложка. Вторые леди
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Наследники. 1-я серия
09:45 Наследники. 2-я серия
10:40 Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 17-я серия
12:49 Вижу-знаю. 18-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Жижикин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 1-я серия
16:09 Гром. 2-я серия
17:00 Ян Арлазоров. Все беды от женщин
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 25-я серия
23:05 Знак качества. Нарезка
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Кремлёвские жёны
01:25 Дикие деньги. Андрей Разин
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»
02:45 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов
03:10 Гром. 1-я серия
03:53 Гром. 2-я серия
04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Варяг». «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Варяг»м. «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 1-я серия
20:45 Пенсильвания. 2-я серия
21:45 Под напряжением. 9-я серия
22:40 Под напряжением. 10-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Всадник без головы
00:55 Пёс-4. Доставка
01:55 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии. «Призрачные гонщики», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк
06:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
06:40 Морские дьяволы 5. Съезд докеров
07:40 Чужой район. Квартира
08:35 Чужой район. Ритуал
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Ритуал
10:00 Чужой район. Огнестрел
11:00 Чужой район. Свидетель
12:00 Чужой район. Игрок
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки
14:25 Морские дьяволы 5. Ренегат
15:25 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«
16:25 Морские дьяволы 5. Жертва науки
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену
18:55 Морские дьяволы 5. Минное поле
19:55 След. Кругом обман
20:40 След. Раз, два, три - умри
21:20 След. Маски
22:20 След. Партнеры
23:10 Свои-3. Врачебный долг
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Искупление
01:20 След. Игра на опережение
02:05 След. Зло в дыму
02:40 След. Рекламная акция
03:20 Детективы. Лишний сын
03:50 Детективы. Аниматор
04:20 Детективы. Черный пистолет
Домашний
02:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии
05:40 Лаборатория любви
06:30 6 кадров
07:10 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»
13:30 Порча. Неразлучники
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Общий сын
15:10 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Неразлучники
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Общий сын
00:15 Понять. Простить. «Ребёнок Риты». «Малыш»
01:05 От ненависти до любви. 9-я и 10-я серии
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 8-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия
21:00 Детективное агентство Мухича. 17-я серия
21:30 Детективное агентство Мухича. 18-я серия
22:00 Ван Хельсинг
00:40 Пункт назначения
02:10 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия
03:45 Comedy Баттл. 9-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 23. 17-я серия
05:10 Воронины. Сезон 23. 19-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия
06:05 Три кота. Музыкальная открытка
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
07:25 Рашн Юг
09:45 Девять жизней
11:25 Кухня. Сезон 6. 1-я - 5-я серии
14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
20:00 Хеллбой 2: Золотая армия
22:25 Варкрафт
00:45 Код доступа «Кейптаун«
02:50 Воронины. Сезон 14. 32-я серия
03:15 Воронины. Сезон 23. 17-я серия
03:40 Воронины. Сезон 23. 19-я серия
04:00 Воронины. Сезон 23. 21-я серия
04:25 Воронины. Сезон 23. 23-я серия
04:45 Воронины. Сезон 23. 28-я серия
Матч ТВ
01:05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
11:00 Новости
11:10 Специальный репортаж
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:55 Новости
17:00 Громко
18:00 Инферно
19:00 Новости
19:05 Инферно
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». «Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала). Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Италия - Бельгия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Ринг
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Наши иностранцы
03:35 Третий тайм
04:00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - Р. Меметов
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 По соображениям совести
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Оверлорд
02:25 Дело №39
04:05 Тайны Чапман
Звезда
04:55 Оружие Победы
05:05 Участок лейтенанта Качуры. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Отряд специального назначения. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:10 Когда растаял снег. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Смена стратегий
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Моряк невидимого фронта
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Берем все на себя
00:20 Обитель Сергия. На последнем рубеже
01:25 Старшина
02:50 След в океане
04:10 Караван смерти
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Ленин в Октябре
05:30 Ленин в 1918 году
07:15 Самогонщики
07:40 Пес Барбос и необычный кросс
07:50 Ну, погоди! 1-я - 6-я серии
08:55 Без свидетелей
10:40 Женитьба Бальзаминова
12:15 Осень
13:55 Джентльмены удачи
15:25 Двенадцать стульев
18:20 Тайны следствия-4. «История болезни», 1-я и 2-я серии
20:00 Покровские ворота
22:30 Я шагаю по Москве
23:55 Белое солнце пустыни
01:25 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
02:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
04:10 Тайны следствия-4. «История болезни«, 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.