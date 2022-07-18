Программа передач Россия 1 на 18 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 18 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
18.07.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:45 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»
02:25 Письма на стекле. Судьба. 9-я серия
03:15 Письма на стекле. Судьба. 10-я серия
04:05 Женщины на грани
В программе передач возможны изменения.