Программа передач ТВЦ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



18.07.2022



04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет

05:30 Обложка. Вторые леди

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Наследники. 1-я серия

09:45 Наследники. 2-я серия

10:40 Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 17-я серия

12:49 Вижу-знаю. 18-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Жижикин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Гром. 1-я серия

16:09 Гром. 2-я серия

17:00 Ян Арлазоров. Все беды от женщин

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 25-я серия

23:05 Знак качества. Нарезка

00:00 События. 25-й час

00:25 Петровка, 38

00:40 90-е. Кремлёвские жёны

01:25 Дикие деньги. Андрей Разин

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»

02:45 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов

03:10 Гром. 1-я серия

03:53 Гром. 2-я серия

04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал



В программе передач возможны изменения.