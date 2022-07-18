Программа передач ТВЦ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
18.07.2022
04:55 Хрущёв против Берии. Игра на вылет
05:30 Обложка. Вторые леди
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Наследники. 1-я серия
09:45 Наследники. 2-я серия
10:40 Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 17-я серия
12:49 Вижу-знаю. 18-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Жижикин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Гром. 1-я серия
16:09 Гром. 2-я серия
17:00 Ян Арлазоров. Все беды от женщин
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 25-я серия
23:05 Знак качества. Нарезка
00:00 События. 25-й час
00:25 Петровка, 38
00:40 90-е. Кремлёвские жёны
01:25 Дикие деньги. Андрей Разин
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»
02:45 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов
03:10 Гром. 1-я серия
03:53 Гром. 2-я серия
04:40 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
В программе передач возможны изменения.