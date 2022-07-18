Программа передач НТВ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
18.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-3. «Варяг». «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. «Варяг»м. «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 1-я серия
20:45 Пенсильвания. 2-я серия
21:45 Под напряжением. 9-я серия
22:40 Под напряжением. 10-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Всадник без головы
00:55 Пёс-4. Доставка
01:55 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии. «Призрачные гонщики», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители
В программе передач возможны изменения.