Программа передач НТВ на 18 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



18.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-3. «Варяг». «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. «Варяг»м. «Опасные игрушки». «Испытание на прочность». «Хабар»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 1-я серия

20:45 Пенсильвания. 2-я серия

21:45 Под напряжением. 9-я серия

22:40 Под напряжением. 10-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Всадник без головы

00:55 Пёс-4. Доставка

01:55 Дикий-4. «Возвращение героя», 1-я и 2-я серии. «Призрачные гонщики», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители



В программе передач возможны изменения.