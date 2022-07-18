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Программа передач Пятого канала на 18 июля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 18 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

18.07.2022

05:00 Известия
05:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк
06:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
06:40 Морские дьяволы 5. Съезд докеров
07:40 Чужой район. Квартира
08:35 Чужой район. Ритуал
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Ритуал
10:00 Чужой район. Огнестрел
11:00 Чужой район. Свидетель
12:00 Чужой район. Игрок
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки
14:25 Морские дьяволы 5. Ренегат
15:25 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«
16:25 Морские дьяволы 5. Жертва науки
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену
18:55 Морские дьяволы 5. Минное поле
19:55 След. Кругом обман
20:40 След. Раз, два, три - умри
21:20 След. Маски
22:20 След. Партнеры
23:10 Свои-3. Врачебный долг
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Искупление
01:20 След. Игра на опережение
02:05 След. Зло в дыму
02:40 След. Рекламная акция
03:20 Детективы. Лишний сын
03:50 Детективы. Аниматор
04:20 Детективы. Черный пистолет

В программе передач возможны изменения.









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