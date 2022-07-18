Программа передач Пятого канала на 18 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



18.07.2022



05:00 Известия

05:25 Морские дьяволы 5. Старый маяк

06:00 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

06:40 Морские дьяволы 5. Съезд докеров

07:40 Чужой район. Квартира

08:35 Чужой район. Ритуал

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Ритуал

10:00 Чужой район. Огнестрел

11:00 Чужой район. Свидетель

12:00 Чужой район. Игрок

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки

14:25 Морские дьяволы 5. Ренегат

15:25 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«

16:25 Морские дьяволы 5. Жертва науки

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену

18:55 Морские дьяволы 5. Минное поле

19:55 След. Кругом обман

20:40 След. Раз, два, три - умри

21:20 След. Маски

22:20 След. Партнеры

23:10 Свои-3. Врачебный долг

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Искупление

01:20 След. Игра на опережение

02:05 След. Зло в дыму

02:40 След. Рекламная акция

03:20 Детективы. Лишний сын

03:50 Детективы. Аниматор

04:20 Детективы. Черный пистолет



В программе передач возможны изменения.